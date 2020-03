Gasilci in gorski reševalci so sinoči med 19.30 in 20.30 na Opčinah reševali 49-letno P.L., ki se je ponesrečila med sprehodom po stezi blizu doma v Ul. Papaveri. Na kraj so prihiteli tudi reševalci službe 118, ki so ugotovili, da je ženska utrpela resnejšo poškodbo gležnja ter karabinjerji. Zaradi težje postave ponesrečenke je bilo reševanje zahtevno. Položili so jo na posebno gasilsko nosilo in jo prenesli do rešilnega avtomobila, nakar so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico.