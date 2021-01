Okrog 4. ure zjutraj je zagorelo v manjši stanovanjski hišici v Ul. Roncheto. Požar je nastal v visokopritlični sobi. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ogenj pogasili. Dve osebi, mamo in sina, so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico zaradi posledic vdihavanja dima. Na kraj so prihiteli tudi karabinjerji. Vzroke požara preiskujejo, intervencija gasilcev je trajala poltretjo uro.