Ponovno v Rossetti 6. oktobra

Glavno sporočilo Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine je »Vrnimo se v Rossetti«. To bodo ljubitelji gledališča lahko prvič storili 6. oktobra, ko bodo odprli novo gledališko sezono v Rossettiju s predstavo La pazza di Chaillot Jeana Giraudoxa, s produkcijo, ki jo bodo prvič v Italiji predstavili prav v Trstu.

Na današnji novinarski konferenci so spregovorili predsednik Stalnega gledališča FJK Francesco Granbassi, direktor gledališča Franco Però in organizacijski direktor Stefano Curti. Celotnega programa novinarjem še niso mogli razkriti, saj ga še izdelujejo. Povedali pa so, da se bo nova sezona delila na dva dela. Prvi del sezone bo trajal od oktobra do decembra, ko bodo lahko v gledališče zaradi ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa sprejeli približno polovico gledalcev, kot bi jih lahko v navadnih pogojih, torej približno 650 ljudi. Od januarja dalje pa upajo, da bodo lahko spet napolnili dvorano in sprejeli 1520 ljudi.