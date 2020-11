Popoldansko »aperitivčkanje ob petih«

Človek je po svoji naravi globoko socialno oziroma družbeno in družabno bitje. O tem je pred več kot dvema tisočletjema govoril že filozof Aristotel. Kako resnična je ta ugotovitev, smo se lahko prepričali letos, ko smo se tako nepripravljeni znašli sredi epidemije novega koronovirusa. In sredi strogih omejitev in prepovedi. In tudi sredi vedno novega prilagajanja in odrekanja.

Ko je pretekli teden izšla vladna uredba, po kateri morajo bari zaključiti strežbo ob 18. uri, so se mnogi Tržačani zelo hitro prilagodili novemu obratovalnemu času gostinskih obratov. Namesto ob 19. uri so mnogi hiteli na aperitiv že ob 17. uri. Ta pojav zgodnjega aperitivčkanja je bil v preteklih dneh opazen tako v centru mesta kot tudi v njegovi okolici. Pogovorili smo se s kar nekaj lastniki barov.