Popotresna nabirka za porodnišnico v Zagrebu

Hrvaška skupnost v Trstu zbira denar za obnovo porodnišnice Petrova v Zagrebu, ki jo je v nedeljo, 22. marca, zgodaj zjutraj prizadel močan potres. Ta je povzročil predvsem veliko gmotno škodo.

Pravzaprav se je zemlja huje stresla trikrat, najprej z magnitudo 5,3 in nato še z magnitudo 5,0 oziroma 3,7. Sledili so popotresni sunki, ki so jih začutili tudi v sosednji Sloveniji in celo na Tržaškem. »Še dolgo bodo v našem spominu ostale podobe razdejanja, zlasti tiste mladih mamic z novorojenčki v naročju, ki so bile prisiljene zbežati na hladne zagrebške ceste in tiste dojenčkov v inkubatorjih, ki so jih morali premestiti drugam, saj so poslopje evakuirali,« je v tiskovnem sporočilu zapisal predsednik hrvaške skupnosti v Trstu Damir Murković.

Ob tem je spomnil, da je v že tako težkem obdobju pandemije novega koronavirusa potres v hrvaški prestolnici huje poškodoval zgodovinsko jedro, bolnišnice in muzeje. Prizadeta je bila tudi mestna katedrala, ki je bila zgrajena leta 1217 in velja za največji cerkveni objekt na Hrvaškem. Odlomil se je med drugim del južnega zvonika. Pod zrušenimi zidaki so se znašli tudi nekateri avtomobili.

Podobno kot so tržaški Hrvati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja med vojno v nekdanji Jugoslaviji stali ob strani svojim sodržavljanom, hočejo tudi tokrat konkretno pomagati matični državi. Zbrani denar bodo namenili nakupu aparatur, zdravil in drugih pripomočkov za porodnišnico, iz katere so morali izseliti porodnice.

Kdor bi želel izkazati solidarnost, lahko to do 13. aprila stori z nakazilom na bančni račun hrvaške skupnosti v Trstu IBAN: IT73H030690222210000000013 oziroma BIC: BCITITMM s pripisom »pomoč za potres v Zagrebu«. Solidarnostno akcijo lahko spremljate po družbenih kanalih skupnosti na Facebooku in Twitterju, kjer bodo objavili tudi vsoto, ki so jo uspeli zbrati.