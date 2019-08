Porast vlog za učno pomoč za učence s posebnimi potrebami

V zadnjih dveh letih so pristojne socialne službe Občine Trst zabeležile porast vlog in overovitev za koriščenje tako podpornega pouka v šoli kot zunajšolske socialne in vzgojne pomoči za mladoletne in mlade odrasle osebe s posebnimi potrebami. Gre za zelo visoke številke, zaradi katerih postaja vsota denarja, ki je na razpolago in se je resnici na ljubo v zadnjih sedmih letih kar podvojila, nezadostna.

Rok za oddajo vlog za koriščenje zunajšolske pomoči v rekreacijskih središčih, dopolnilni šolski službi SIS, skupinah za najstnike in zasebnih ustanovah, ki nudijo pošolske dejavnosti, je zapadel pretekli petek, medtem ko je bilo treba za podporni pouk v šoli vlogo oddati že do 30. junija letos. Koliko družin je oddalo vlogo oz. koliko prosilcev za tovrstne oblike pomoči je pred začetkom novega šolskega leta, pri tržaški občinski socialni službi še nimajo jasne slike, vsekakor je povprečno število zadnjih let okoli 600 otrok za koriščenje podpornega pouka in okoli 180 otrok za koriščenje zunajšolske vzgojne pomoči. Denarna vsota za kritje teh potreb se je kot že rečeno v zadnjih sedmih letih dejansko podvojila: če je sprva znašala okoli 2,7 milijona evrov, znaša trenutno 5 milijonov evrov, vendar se je sočasno podvojilo tudi število pomoči potrebnih učencev.

Drugače je Trst, opozarja občinski odbornik za socialo Carlo Grilli, med tistimi italijanskimi občinami, ki področju vzgojne oz. učne pomoči učencem s posebnimi potrebami namenjajo največ denarja, vendar to, kar skrbi, ni proračun, ampak močan porast vlog za koriščenje pomoči. Zato je po mnenju odbornika potrebno opraviti globlji razmislek o vprašanju učne pomoči za učence s posebnimi potrebami.