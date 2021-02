Pornesa se je kameri nastavila na tržaškem nabrežju

Pornesa Miss Daisy Diamond se je očitno pred časom mudila v Trstu, saj je na svojem kanalu na spletni strani PornHub objavila videoposnetek, na katerem se je kameri nastavila kar na balkonu hotela na tržaškem nabrežju.

Uporabniki omenjene spletne strani so to očitno opazili in novica o tržaškem »gostovanju« ženske, ki se na svojem profilu predstavlja kot »številka ena med spremljevalkami v Avstriji«, je kaj kmalu postala viralna. Eden izmed uporabnikov je pod posnetkom hudomušno komentiral, da je bolje, če greste na sendvič s »porcino« v znameniti bife pri Gildotu, če se že mudite v Trstu ...