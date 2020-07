Poročajo o otrocih z vojnih območij in roba družbe

Strokovna žirija je poslala v javnost imena štirih novinarjev in fotografa, dobitnikov letošnjih mednarodnih novinarskih nagrad Marco Luchetta. S svojim delom so posredovali zgodbe otrok na robu družbe, z vojnih območij, podrejenih nepravičnim zakonom in uklonjenih najhujšim naravnih katastrofam.

Nagrado Marco Luchetta prejme novinarka Sara Giudice, dopisnica televizijske oddaje Piazza Pulita na italijanskem kanalu La7. Z balkanske poti je posredovala zgodbe mladoletnikov, ki so kljub širjenju pandemije zapustili svoj dom in iz Pakistana, Afganistana ter Sirije odšli na pot proti Evropi. Reportažo z balkanske poti si lahko ogledate tukaj!

Nagrado Saša Ota za najboljšo reportažo prejme letos pakistanski novinar Adnan Sarwar, znan obraz angleške televizije Channel 4, za reportažo iz geta Cape Flats v južnoafriškem Capetownu, kjer je v zadnjem letu nasilne smrti umrlo 279 otrok.

Nagrado za novinarje italijanskih tiskanih medijev prejme Nello Scavo: v dnevniku Avvenire je objavil zgodbo dojenčka Simbe, ki ga je ladja Mare Jonio rešila iz sredozemskih voda.

Nagrado Dario D’Angelo za novinarje tujih časopisnih hiš prejme Antonio Pampliega, ki je v španskem dnevniku El Independiente objavil zgodbe deklic, ki jih v Afganistanu silijo v poroke in so v primeru pobega obsojene.

Nagrado Miran Hrovatin za fotografsko reportažo prejme Andrea Frazzetta s posnetkom poplavljene obale Bengalskega zaliva v Bangladešu, objavljenem v New York Timesu.

Sedemnajsta mednarodna nagrada Luchetta bo svoj vrhunec dosegla 3. oktobra, ko bodo na oder novinarskega festivala Link v Trstu stopili zmagovalci in iz rok Giovanne Botteri prejeli prestižno priznanje.