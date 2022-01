Porod na domu s tragičnim koncem

Porod na domu se je v sredo zvečer končal tragično. Novorojenčka, ki naj bi luč sveta zagledal v neki hiši v dolinski občini, so zaradi komplikacij pri porodu reševalci službe 118 pripeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer je zdravstvenemu osebju sicer uspelo začasno ga stabilizirati, a so bile poškodbe naposled prehude, da bi otroka ohranili pri življenju. Po podatkih portala TriestePrima naj bi do poroda prišlo v dolinski občini, kjer naj bi družina tujih državljanov zaupala porod babici, ki je dejavna na Tržaškem. Nekaj je šlo hudo narobe, po klicu na številko 112 je reševalno vozilo prepeljalo novorojenčka v Burlo, tam pa kljub prizadevanjem osebja ni bilo mogoče preprečiti žalostnega epiloga.