Rdeče-beli opečnati dimnik tržaške sežigalnice so danes popoldne malo po 18. uri porušili. Razstrelili so ga z eksplozivom, pri čemer se je najprej nagnil in nato zgrmel na tla ter sprožil oblak prahu. Visok je bil 49 metrov, deloval pa je ob sežigalnici v Ulici Giarizzole v Trstu do leta 1999.