Posaditev drevesa, petje in ples za poklon čebelam (video)

Letošnji svetovni dan čebel je bil še posebno prazničen v Občini Dolina. Društvo slovenskih čebelarjev Trst je namreč izbralo to občino za izvedbo vrste aktivnosti in dogodkov, s katerimi so želeli obeležiti ta pomemben dan, ki ga pod okriljem Združenih narodov že peto leto praznujemo natanko 20. maja. V ta namen je tržaško društvo v minulih tednih obiskalo šole in vrtce, danes pa je na vrtu obnovljene Osnovne šole Prežihovega Voranca v Dolini posadilo češnjo in priredilo krajši dogodek na boljunskem trgu, na katerem so sodelovali malčki in osnovnošolci.