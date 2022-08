Nabrežinski karabinjerji so med pregledovanjem linijskega avtobusa, ki je vozil proti Romuniji, ustavili 38-letnega romunskega državljana, za katerega so ugotovili, da je bil proti njemu izdan nalog za prijetje.

Pred leti je namreč spolno napadel 15-letno dekle. Ta je dejanje prijavila, moški pa je med tem časom izginil.

Moškega so karabinjerji odvedli v koronejski zapor, kjer čaka na izročitev tuji državi, saj mora prestati sedem let in dva meseca zaporne kazni.