Poškodb zaradi pirotehnike ni bilo

S tržaške kvesture so sporočili, da so v silvestrski noči med polnočjo in 2. uro prejeli kakih 40 telefonskih klicov na enotno številko za klic v sili 112: povečini je šlo za opozorila na nedovoljeno rabo pirotehničnih sredstev, nekaj je bilo opozoril zaradi sproženih hišnih alarmov.

Na urgencah glavne tržaške bolnišnice, katinarske bolnišnice in pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo niso sprejeli oseb s poškodbami zaradi pirotehničnih sredstev.

V novoletni noči so policisti v Trstu napisali pet glob: dve na Stari mitnici, dve v Drevoredu Ippodromo in eno v Ul. Punta del Forno.

Nasploh so pripadniki varnostnih organov v Italiji minulo noč, ko so posredovali 229 imeli manj opravkov zaradi pirotehnike kot v preteklih letih: lani je bilo intervencij 686. V Astiju je 13-letni deček umrl zaradi poškodb v trebušnem predelu, ki mu jih je zadala petarda, po podatkih oddelka za javno varnost je bilo v celi Italiji zaradi pirotehnike 79 ranjenih, med katerimi je bilo 23 hospitaliziranih.