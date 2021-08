Tržaški gorski reševalci so včeraj posredovali v bližini kolesarske steze Giordano Cottur, kjer se je na gozdni stezi poškodovala 52-letna belgijska turistka. Zvila si je gleženj in ni mogla več naprej. Na kraj so prišli tudi reševalci službe 118, ki so ji nudili prvo pomoč, z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico.