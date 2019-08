Na hitri cesti sta včeraj ob 18. uri v bližini nakupovalnega središča Torri d’Europa v smeri proti Trstu trčila avtomobil in skuter. Oče in mladoletna hči, ki sta se vozila na skuterju, sta bila poškodovana. Reševalci službe 118 so ju prepeljali v bolnišnico. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in lokalni policisti. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bil odsek hitre ceste dobri dve uri zaprt za promet.