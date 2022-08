»Poskrbimo za varnost, preden se komu zgodi kaj hudega«

V nedeljo zjutraj so se upravitelji sesljanskih obmorskih lokalov in plaž najbrž nadejali, da bodo nadoknadili del izpadlega sobotnega zaslužka, saj se je zaliv najprej zaradi gostega dima, ki se je širil s požarišča pri Devinu, in nato sicer težko pričakovanega naliva skoraj popolnoma izpraznil. Za nekatere pa se je žal nov poletni dan začel z neprijetnim presenečenjem. V soboto ponoči je namreč prišlo do vloma v tri kioske, med dve leseni pivnici pa je iz sosednjega parkirišča zgrmelo drevo. K sreči je bilo priljubljeno nočno zbirališče v času nesreče prazno, zato poškodovanih ni bilo, prav tako je nastala škoda minimalna.

Vlomilci so s seboj odnesli le nekaj dlančnikov zanemarljive vrednosti, upravitelje lokalov pa precej bolj skrbijo visoka drevesa, katerih veje že nekaj let nevarno rastejo čez strehe lesenih kioskov. Po njihovem mnenju so namreč mnoga gnila in jih je zato treba čim prej posekati, s čimer se strinjajo upravitelji parkirišča, ki obljubljajo, da bodo v kratkem ukrepali.

Ob treba je treba nedvomno rešiti tudi problem vlamljanja, ki je aktualno že nekaj let, zato devinsko-nabrežinski odbornik za varnost in okolje Lorenzo Celic napoveduje, da bo kmalu vzpostavljen videonadzor, ki ga je občina v svojem proračunu previdela že pred dvema letoma, do zaključka projekta pa ni nikoli prišlo.