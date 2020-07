Poskus ropa v Ul. Catullo

V nekem stanovanju v Ul. Catullo je danes okoli 12.30 prišlo do poskusa ropa, ki pa je bil neuspešen. Pri vhodu sta se predstavila neznana moška, rekoč da morata izročiti priporočeno poštno pošiljko za gospodarja. Odprla jima je hišna pomočnica, ki pa sta jo moška porinila ter jo skušala imobilizirati in ji zamašiti usta, vendar se jima je ženska upirala. Prišlo je do pretepa, v katerem je pomočnica utrpela nekaj poškodb, zaradi česar so jo reševalci službe 118 pozneje prepeljali v bolnišnico na Katinaro. Neznanca sta nato zbežala, ne da bi s seboj vzela karkoli. Na prizorišče so prišli karabinjerji s poveljstva v Ul. Hermet, ki preiskujejo primer.