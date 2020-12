Poslabšanje razmer: spremenjen vozni red avtobusov

Zaradi nadaljnjega zaostrovanja vremenske slike s snegom in ledom na Kraški planoti nastajajo težave v prometu. Podjetje Trieste Trasporti je spremenilo vozni red nekaterih avtobusov. Avtobus številka 51 ne vozi do raziskovalnega centra Area Science Park na Padričah, do Sinhrotrona in v Gropado. Avtobus št. 3 do Ferlugov, avtobus št. 43 do Slivnega, Praprota in Repna, avtobus št. 4 do Opčin, avtobus št. 38 ne vozi po Ul. Bonomea, avtobus št. 28 po Ul. Giaggioli, avtobusi št. 2/, 28 in 64 v smeri proti Trstu pa vozijo po Novi cesti za Opčine.

Avtobus št. 6 vozi le do Miramara, št. 35 do Podlonjerja. Avtobus št. 41 ne vozi do Boršta in Ricmanj, avtobus št. 40 pa do Mačkolj in Prebenega.