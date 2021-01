Posli črpalkarjev na Tržaškem kar cvetijo

Koronakriza je žal udarila po žepih marsikaterega podjetnika ali obrtnika. Če pa obstaja na Tržaškem sektor, ki je v zadnjih mesecih lanskega leta začel beležiti rekordne prihodke, je to prav gotovo sektor prodaje goriv.

Prodaja dizelskega goriva se je na Tržaškem v obdobju od septembra do novembra lani podvojila. Manj očiten je bil porast prodaje bencina, saj so ga prodali za 12,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

»Ko so se pojavili popusti, smo zabeležili za 20 odstotkov več prodaje, odkar je konec oktobra Slovenija ponovno zaprla svoje meje, pa smo črpalkarji na Krasu zabeležili skoraj 200-odstoten porast prodaje dizelskega goriva in skoraj 100-odstoten porast prodaje bencina. Italija zaradi bencinskega turizma čez mejo letno izgubi okrog 100 milijonov evrov, čemur je treba prišteti izgubo dobička za ostalo blago, ki ga povprečen avtomobilist nakupi v Sežani, kot so cigarete in meso, « je bil jasen Mario Millo, tržaški predsednik združenja črpalkarjev FIGCSC.

»Zadeva z bencinom v Italiji je precej zapletena in hkrati nekoliko nesmiselna. Dobavitelji goriva iz Sežane in Trsta cisterne polnijo v pristanišču Marghera v Venetu, kjer ga kupujejo po enaki ceni, le da so davki na bencin v Italiji bistveno višji, saj plačujemo še davke iz časa vojne v Etiopiji leta 1936. Kvaliteta samega goriva pa je popolnoma enaka,« pa je pristavil Marino Košuta, glavni delničar družbe Adria Energy, ki upravlja bencinsko črpalko in vulkanizersko delavnico pri zgoniški obrtni coni.