Poslovalnica Unicredit na Proseku zapira

Poslovalnici banke Unicredit na Proseku so šteti dnevi. Stranke te dni v domačih poštnih nabiralnikih dobivajo pisma, da bo 26. aprila dokončno zaprla svoja vrata. Poslovanje bodo prenesli v najbližjo enoto na Opčinah. Kdor bi imel drugačne zahteve, pa lahko seveda zaprosi za drugo poslovalnico. Tudi vsi trije zaposleni se ne bodo znašli na cesti in jih ne bodo preselili daleč stran, zagotavlja sindikalni predstavnik Piergiorgio Gori.

Zaprtje pa je vseeno vse prej kot neboleče. »Zmanjkalo je še eno oporišče na ozemlju. Lahko sicer razumemo gospodarske razloge, zaradi katerih je vodstvo prisiljeno prejemati tovrstne odločitve. Območje pa je vse bolj oškodovano. Ne upošteva se značilnosti določenega zaledja in zahtev ljudi,« razlaga Gori, sicer pokrajinski sekretar sindikata Fisac Cgil. Zapiranje poslovalnic je vsekakor splošen trend številnih bank. Ko se je leta 2007 banka Unicredit spojila z družbo Capitalia, je na Tržaškem delovalo 37 poslovalnic, danes pa je teh sedemnajst.

Unicredit se na državni ravni na sploh opredeljuje za optimizacijo poslovne mreže, nam je v imenu odgovornih potrdil tiskovni predstavnik banke za severovzhod Italije Giulio Fiorito. »Uporabniške navade so se spremenile, stranke vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja. Na Tržaškem kar 98 odstotkov dvigov gotovine in bančnih nakazil poteka na bankomatih ali preko spleta. Podobno velja za nakazila (94 odstotkov) in plačila (90 odstotkov). Promet v poslovalnicah je vse manjši. Bančna okenca so bila na Proseku zato vsekakor na voljo le v dopoldanskih urah,« je povzel.