Poslovil se je Aljoša Vessel

V 93. letu starosti je umrl vsestranski tržaški javni delavec in inženir Aljoša Vessel. Po opravljeni diplomi iz strojnega inženirstva na tržaški univerzi leta 1958 se je kot marsikdo takrat odpravil službo iskat po Italiji in se v svojem poklicu v letih izredno uveljavil. Najprej se je zaposlil v tovarni Fiat v Turinu, nato pa v tovarni tovornjakov OM v Brescii. Leta 1962 je nastopil službo tehničnega direktorja v štivanski papirnici, kjer je ostal do leta 1964, ko je odšel v pivovarno Dreher v Trstu. Leta 1970 je postal direktor tovarne Eaton v Tržiču, samo tri leta pozneje pa je sprejel mesto ravnatelja mehanskega centra tovarne Alfasud v kraju Pomigliano d’Arco pri Neaplju. Leta 1977 se je vrnil v Trst in bil do upokojitve – leta 1990 namestnik direktorja v vseh treh tovarnah, ki jih je upravljala tovarna Velikih motorjev (Grandi Motori) v Trstu in Bariju.

V tržaško javno življenje se je Aljoša Vessel aktivno vključil že v dijaških letih kot predsednik (od leta 1948 do 1954) takrat pomembne in aktivne ustanove, Akademskega kluba Jadran. Proti koncu štiridesetih let je bil med prvimi člani Slovenske demokratske zveze in že od prvih povojnih let je bil aktiven pri Slovenskem dobrodelnem društvu, kjer je najprej opravljal tajniško funkcijo, potem kar šestnajst let še predsedniško, nato podpredsedniško, naposled pa do zadnjega ostal član njegovega odbora. Da je bil razgledan, moder in umirjen človek, ki je delil dobre nasvete, je zaupal Ivo Jevnikar, ki mu je nasledil za krmilom Slovenskega dobrodelnega društva.

Politično se je prepoznaval v stranki Slovenske skupnosti, kjer je bil več let v pokrajinskem in nato deželnem vodstvu.