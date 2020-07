Poslovil se je kapitan Chersi, duša Barcolane

Tržaški jadralni svet je razžalostila novica, da se je v 73. letu starosti za vedno poslovil morjeplovec, večletni kapitan, duša Barcolane in tudi častni član Tržaškega pomorskega kluba Sirena Sandro Chersi. Ni ga Barkovljana, ki ne bi poznal vedno nasmejanega in hripavega Alessandra Chersija, ki je leta 1968 sodeloval pri organizaciji prve Barcolane. Njegov odhod je vsekakor velika izguba za Barcolano, saj ni bil le organizacijski koordinator, temveč tudi neformalni meteorolog regate, ki se je na vremenske napovedi spoznal bolje kot kateri koli poklicni vremenar. Starosta najbolj množične regate ima tudi posebne zasluge na področju vzpostavljanja prijateljskih vezi med italijansko in slovensko govorečimi Tržačani. Odraslim slovenskim jadralcem sosednjega kluba Sirena je v preteklosti pomagal priti do dovoljenja za upravljanje plovil. Svoje navtično znanje je nesebično delil z vsakomer, ki ga je potreboval. TPK Sirena se mu je za izkazano večletno sodelovanje in pomoč zahvalil s podelitvijo častnega članstva.