Poslovila se je Sonja Amf Kocjan

Sonja Amf Kocjan je v soboto popoldne za vedno zatisnila oči. Stara je bila 95 let in čeprav je celo življenje sobivala z zdravstvenimi težavami, je bila vse do konca zaljubljena v življenje. Le v zadnjih mučnih tednih je morala priznati premoč bolezni.

Kdor ji je imel kdaj priložnost, lahko pa bi rekli tudi čast, prisluhniti, ve, da je bila gospa Sonja mila in prodorna sogovornica. O svojem življenju, tako podobnem življenju mnogih primorskih antifašistk, a tudi nadpovprečno krutem, je pripovedovala živo, a tudi spokojno in spravno. Dolga leta o tem, kar je doživela med fašistično diktaturo in drugo svetovno vojno, ni želela spregovoriti, nato pa je razumela, da so njeni spomini dragoceni. »Posebno danes, ko se nekateri hvalijo, da so se borili proti partizanom. In ko odlikujejo karabinjerje, ki so bili nemški kolaboracionisti,« je bila jasna leta 2009 v intervjuju za Primorski dnevnik. Svojo zgodbo je takrat zaupala režiserki Loredani Gec, ki jo je za slovenske programe Rai prenesla v dokumentarec Sonja, kasneje pa tudi mnogim dijakom, ki jih je obiskala po šolah, in spletnemu video memorialu noipartigiani.it.

Sonja se je rodila v Šmarjah leta 1927 kot Paola, ker njenim staršem niso dovolili, da bi zanjo izbrali slovensko ime. A za vse je bila vedno Sonja, tudi takrat, ko je kot triletna deklica izgubila očeta, ker se ni želel vpisati v fašistično stranko in so mu fašisti dali piti strojno olje. Zrasla je z mamo, ki je pisala antifašistične verze, sama ušla poskusu posilstva in bila pri 15 letih aretirana. Vse življenje je nosila posledice večmesečnega mučenja – med drugim na štanjelskem gradu in v zloglasni tržaški Vili Triste. Rane so se zacelile, brazgotine so ostale, je rada ponavljala, a v njenem srcu je (tudi po zaslugi molitve, v katero se je rada zatekala) vladal mir. V vojni je izgubila vse družinske člane, tudi takrat, ko se je usoda kruto poigrala z njo (mamo so po ovadbi, da je vohunka, likvidirali partizani) ni obupala. Preselila se je na Opčine in si ustvarila svojo družino. Zapušča hčerko Edith, vnukinjo Ginevro in mnoge, ki so občudovali njen pogum in vero v življenje.