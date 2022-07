Poslušalce so popleljali v »svet glasov«

»Živa priča naše prisotnosti«. To so in morajo biti dogodki v repenski Kraški hiši po mnenju Edija Krausa, predsednika zadruge Naš Kras, ki upravlja muzejsko hišo. V petek zvečer sta temu načelu sledili dve ustanovi, ki sta izbrali prav kuliso pristne kraške domačije za predstavitev zadnjega skupnega projekta. Na borjaču muzejske stavbe sta Slovenski raziskovalni inštitut - Slori in založba Mladika predstavila knjigo V svetu glasov: vaje fonološkega zavedanja.

Devan Jagodic, direktor Slorija, je v uvodnem nagovoru podčrtal pomen tovrstne publikacije. Nosilci projekta niso seznanjeni s tem, da bi kdo že bil izdal tovrstni priročnik na Slovenskem. Knjiga torej ni zanimiva le za zamejstvo. Izbor vaj je velika pridobitev za celotno slovensko govoreče področje. Na Inštitutu so s projektom zelo zadovoljni, saj se zelo radi posvečajo tovrstnim vsebinam “z aplikativno usmerjenostjo”.

Knjigo so predstavile avtorice Silva Perčič, Sonja Bukavec in Martina Ozbič. Vse tri profesionalno izhajajo iz pedagoške stroke. Vsaka od njih pa je ubrala samosvojo karierno pot v svetu izobraževanja. Silva Perčič je bila dolga leta vzgojiteljica v vrtcu, Sonja Bukavec je osnovnošolska učiteljica, Martina Ozbič pa je logopedinja, rehabilitacijska pedagoginja in, kot se sama definira, “rehabilitatorka”. Tako raznoliki pogledi in izkušnje s praktično fonologijo pa so neprecenljiva dodana vrednost knjige, tako Nadia Roncelli, urednica pri založbi Mladika.