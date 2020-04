Pošta v Križu zopet odprta

Poštni urad v Križu je naposled le ponovno odprl svoja vrata. Ob torkih, četrtkih in sobotah dopoldne bodo lahko tu domačini dvigovali pokojnino in osebno opravili najnujnejša opravila. Dopolnjeval bo tako storitve poštnega urada na Proseku, ki bo še naprej v dopoldanskih urah na razpolago ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Podjetje Poste Italiane je včeraj uslišalo prošnje domačinov in zahodnokraškega rajonskega sveta. Že pred dobrim tednom dni so zaprosili, naj tudi v času izrednih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa poskrbi za zagotovitev najosnovnejših storitev. Mnogi starejši Križani so bili namreč po pokojnino prisiljeni odhajati do Proseka, največkrat kar z avtobusom. Izpostavljeni so bili tako tveganju okužbe, čeprav jih zdravniki in strokovnjaki uvrščajo v najbolj ranljivo in podvrženo skupino, ki jo lahko bolezen covid-19 zelo hudo prizadene. Številni se namreč ne znajo posluževati spletnih ali alternativnih storitev. Zlasti pa v obeh omenjenih vaseh ni niti bankomata Postamat, kjer bi si lahko vsaj zasilno pomagali brez večjih skrbi skrbi. Kritični pozivi predsednice zahodnokraškega rajonskega sveta Maje Tenze (Demokratska stranka) in svetnika Pavla Vidonija (Slovenska skupnost) pa so le zalegli in sedaj občanom vsaj za poštni urad ni treba več skrbeti.