Postaven igralec, ki skrbi tudi za varovanje okolja

»Kako vesele smo, da vas končno vidimo v živo in ne samo v reklamah.« Tako so članice krožka Auser v stanovanjskem kompleksu Melara včeraj pozdravile italijanskega igralca Alessandra Gassmanna, ki je na tej lokacij predstavil konec pettedenskega snemanja filma z naslovom Non odiare. Postaven in privlačen rimski igralec, ki je bil za to priložnost oblečen v črno vetrovko, črn pulover, kavbojke in športne copate, na glavi je imel črno čepico, obraz pa je zakrival z velikimi temnimi sončnimi očali, je damam z nasmehom na ustih odgovoril: »Upam, da me hodite gledat tudi v kino in gledališče.«

Moža v črnem smo tudi mi ustavili in vprašali, če nam odstopi nekaj minut svojega časa za krajši intervju. »To ni mogoče. Vse bomo povedali na novinarski konferenci,« je v naš neformalni pogovor z igralcem vskočil eden od članov rimske filmske ekipe. A priložnost za pogovor z igralcem se je vendarle ponudila po koncu uradne predstavitve filma. Na dvorišču stanovanjskega kompleksa, kjer so fotografi s svojimi objektivi ovekovečili filmsko ekipo. In ker je bilo o filmu zares veliko povedanega na uradni predstavitvi, smo igralca vprašali o njegovi okoljski ozaveščenosti, ki jo zelo rad oglaša na svojem twitter profilu. Gassmann namreč vsak teden preko twitterja promovira projekt #GreenHeroes, ki v ospredje postavlja zgledne primere ekološke ozaveščenosti.

Skrb za okolje je tema, ki vam je zelo blizu. Je vaš pogled na prihodnost planeta optimističen ali pesimističen?

Po naravi sem optimist, zato verjamem, da planet lahko rešimo pred uničenjem. V ta namen pa bo treba sprejeti določene ukrepe. O tej temi redno razpravljam z znanstveniki, včlanil sem se v rimski Kyoto Club, ki združuje znanstvenike. Z njimi sem se dogovoril, da bom redno promoviral pomen varstva okolja.