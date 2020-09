»Tem časom sam pravim, da so “nomalo čudni” in prepričan sem, da je absolutno prav, da stopimo skupaj in si drug drugemu pomagamo, danes še toliko več kot v kaki drugi situaciji. Nazadnje gre za vse nas, za skupnost, v kateri so nekateri veliko bolj ogroženi od ostalih. Tem je treba stati ob strani, jih po svojih močeh podpreti. Skupaj, kakor to znamo narediti.«

Izolski kantavtor, istrski trubadur, izjemen vokalist Rudi Bučar je k sodelovanju na dobrodelnem koncertu, ki ga v petek, 2. oktobra, ob 20. uri v telovadnici v Zgoniku prireja Sklad Mitja Čuk v sodelovanju s KD Rdeča zvezda in AŠK Kras ter s pokroviteljstvom Občine Zgonik, brez oklevanja pristopil. S svojo sedemčlansko zasedbo bo pričaral prijeten razvedrilni večer, na katerem bodo zbirali sredstva za družine, ki so se zaradi pandemije znašle v hudi stiski in katerim stojita Sklad Mitja Čuk in krožek Krut tesno ob strani.

Virus je sicer prizadel tudi kulturno področje, kamor sodi glasba. Kako ste se soočili z nastalim stanjem, ko je bila vsakršna dejavnost prisilno zamrznjena?

Pravzaprav res težko, veliko je bilo skrbi, saj kot glasbenik preživljam svojo družino z glasbo. Pomanjkanje koncertov je bilo sicer stresno, se pa vseeno najde kaj drugega. Sam sem se na primer posvetil plošči Kambjale so čase, ki jo pravkar končujem in bo ugledala luč sveta 9. oktobra. Skladba z istoimenskim naslovom pa je že zunaj.

Mirovanje je torej rodilo album?

Tako. Nekaj skladb smo resnici na ljubo posneli pred virusom, ostalo – skladanje, snemanje, produkcija in post produkcija pa je nastalo kar vmes. Izkoristili smo ta čas in v to vložili energije. Koncerti so drug za drugim odpadli, načrtovalo se je nove termine, nekaj se jih je posrečilo. Zdaj pa se spet nekaj dogaja in se virus spet širi, kot pravijo. Priznam, da že pošteno pogrešam vonj po odrskih deskah.