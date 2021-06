Postopno vračanje v normalnost z uličnimi sejmi

Po letu letu dni prepovedi izvajanja sejemskih dejavnosti je prav prijetno v teh dneh videti živ žav okoli Trga sv. Antona. Tam je trenutno postavljen cvetlični sejem Trieste in fiore, ki je pred koronačasom potekal v Drevoredu XX. septembra, zdaj pa je ta lokacija namenjena izključno gostincem. Na sejmu bo do nedelje mogoče kupovati sezonsko cvetje za vrtove in terase, zelišča, začimbe, čaje, marmelade in še druge tradicionalne dobrote. Sodeč po število obiskovalcev prva dva dneva, je zanimanje za sejem veliko.

To je več kot dober dokaz, da si ljudje kljub temu, da se je med pandemijo oblikovala nova paradigma sejmov, veliko sejmov se je namreč preselilo na splet, želijo tradicionalnega nakupovanja. Prav zato so takoj po sproščanju sejemske dejavnosti mnogi organizatorji opustili iskanje virtualnih poti do občinstva in se vrnili na ulice. In pred nami so pestri tedni.

Že ta konec tedna se v svetoivanski park vrača sejem naravnih obrtnih izdelkov Bioest. V nedeljo bo za Mestno hišo potekal boljšji sejem starin. Nekaj sto metrov stran, na Trgu Barbacan, bo v nedeljo potekala priljubljena sejemska prireditev Barbacan Produce, na kateri bodo obiskovalci lahko občudovali in kupovali dizajnerske in obrtniške izdelke.