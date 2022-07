Posvetila se bo politologiji in mednarodnim odnosom

Najbolj jo prevzemata politična scena in aktualnost nasploh, v prihodnosti se bo posvetila politologiji in študiju mednarodnih odnosov, je dejala Petra Doglia, stotica na družbeno-ekonomski smeri liceja Antona Martina Slomška, ki je doma iz Nabrežine. »Všeč so mi tudi humanistične vede, ekonomija, vse!« je navdušeno naštevala dijakinja. »No, ne prav vse ... malo manj mi je bila všeč matematika,« se je nato popravila.

Pri reševanju prve pisne naloge je na maturi izbrala zgodovinsko temo, ki je letos predvidevala obravnavo slovensko-italijanskih meja ter obdobje Svobodnega tržaškega ozemlja v povezavi z aktualnim dogajanjem. Dijakinja se je tako razpisala o zgodovinskem ozadju, ki je privedlo do razpada Sovjetske zveze in izvoru današnjih razmer v Ukrajini. Na maturi je obravnavala države nekdanjega vzhodnega bloka, priteguje pa jo tudi to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, na primer tamkajšnji konflikti.