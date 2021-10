Obalna straža in Zavod za spomeniško varstvo bosta v prihodnje okrepila sodelovanje pri upravljanju podvodne kulturne dediščine Tržaškega zaliva. To sodelovanje sta na reševalni ladji italijanske mornarice Dattilo, ki se je v Trstu mudila zaradi Barcolane, predstavnika ustanov včeraj zapečatila s podpisom posebnega protokala. Z njim sta si direktorica Zavoda za spomeniško varstvo FJK Simonetta Bonomi in poveljnik luške kapitanije FJK Vincenzo Vitale obljubila vzajemno pomoč.

»Gre za eksperiment, ki ga začenjamo s poveljnikom Vitalejem. Ta predvideva sodelovanje na področju varstva arheološke dediščine, ki se nahaja na morskem dnu. Obalna straža ima veliko pristojnosti, del teh bomo poslej izkoristili za varstvo kulturne dediščine, ki je najbogatejša na območju Gradeža. Naše morje hrani veliko rimskih ostankov, pa tudi ostankov, ki so povezani s prvo in drugo svetovno vojno,« je ob podpisu pogodbe povedala kulturna varstvenica, ki je dodala, da jih o kulturni dediščini na dnu morja obveščajo zlasti potapljači in ribiči.

Poveljnik obalne straže Vincenzo Vitale je razložil, da sodelovanje z zavodom za spomeniško varstvo izvira iz leta 1989, ko je pristojno ministrstvo med funkcije obalne straže vključilo tudi kulturno varstvo morskega dna.