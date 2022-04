Potniška ladja MSC Fantasia, ki je danes priplula v Trst, se je med zasidranjem ob potniški terminal znašla v težavah zaradi burje. Pomagali so ji trije vlačilci, postopek pa je potekal kar dolgo časa. Burja, ki je - skoraj v nasprotni smeri, od severovzhoda - pihala s hitrostjo do okrog 70 km/h, jo je močno zavirala, saj jo je odrivala proti odprtemu morju in jo deloma obračala proti jugozahodu. Odplutje pa bi, nasprotno, v primeru burje potekalo skoraj z »vetrom v jadrih«.