Potočnik: Imamo problem

Človeštvo ima problem: prebivalstvo narašča, en odstotek prebivalstva ima dvakrat toliko premoženja kot 6,9 milijarde ljudi, stran mečemo tretjino hrane, več kot polovica mest, ki bodo čez 30 let, še ni zgrajena, ogrožajo nas podnebne spremembe, v zadnjih 40 letih je izginilo 60 odstotkov vrst, zgodila se je pandemija covida-19, v eni minuti pa se na svetu proizvede milijon plastičnih steklenic: reciklira se jih le devet odstotkov, medtem ko se jih 12 odstotkov sežge, kar 79 odstotkov pa odvrže. S temi podatki je svoje predavanje začel nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik, ki je včeraj popoldne na Opčinah sklenil 55. študijske dneve Draga 2020.

Potočnik je svoje predavanje naslovil Pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri v globalno povezanem svetu, v njem pa opozoril, da je današnja generacija prva, ki je tesno povezana na planetarni ravni, napredek v prihodnosti pa je odvisen od našega ravnanja z naravo, ki je omejevalni dejavnik. Pri tem je poudaril predvsem pomen krožnega gospodarstva kot sredstva, s katerim v praksi ločimo gospodarsko rast od uporabe naravnih virov. Prav tako je izpostavil pomen t.i. evropskega zelenega programa, ki v ospredje postavlja socialna vprašanja. A trenutno je vse to še v fazi vedenja in pripravljenosti, ne pa izvajanja v praksi, je dejal Potočnik, ki veliko upanje polaga v mlado generacijo, ki išče mobilnost in nastanitev, ne pa lastnine. Veliko upa tudi v Evropo, ki naj postane središče sanj vsega sveta. Bistvena pa je zavest, da brez sodelovanja ne bo šlo.

Pred Potočnikovim predavanjem pa je potekala podelitev že devete Peterlinove nagrade, namenjene posameznikom in organizacijam, ki delujejo na podlagi vrednot slovenstva, demokracije in krščanstva. Tokrat jo je prejel koroški slovenski kulturni delavec in nekdanji tajnik Krščanske kulturne zveze Nužej Tolmajer.