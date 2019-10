Potreben je bil ... Drugi Trst

Trst, pretekli petek popoldne: nabrežje polno stojnic in ljudi, pomol Audace poln ljudi, stojnic in avtodomov za televizijske prenose, kavarna na Velikem trgu polna gostov, Borzni trg poln, Cavana polna.

Trst, preteklo soboto popoldne in zvečer: ista slika, le s še večjim številom ljudi, polnimi restavracijami, bari, gostilnami, instant kioski, glasbenimi intermezzi, pouličnimi umetniki. Tržaška dolce vita, posladkana pozno v noč ... Efekt Barcolana, bi se glasil odgovor na vprašanje: kako je kaj takega mogoče? Gotovo, a zadeva je verjetno potrebna globljega razmisleka.

Prva Barcolana je zajadrala pred pol stoletja, 1969, z drugim uradnim imenom, Jesenski pokal. Vsega 51 jadrnic. Na lanski jubilejni 50. izvedbi jih je bilo dobrih 50-krat sveč. Prvo magično mejo – tisoč sodelujočih – je regata presegla slabo četrtletje po prvi izvedbi, leta 1993.

Za rast je, seveda, potreben čas. Velja za človeka, velja za Barcolano. A čas, vsaj za Barcolano, ni edino merilo. Ob njem so potrebne strukture, primerne, pravšnje, ki lahko omogočijo, zagotovijo in spodbudijo rast. Trst, ki se sedaj baha z regato z 2 tisoč in več jadrnicami, s 25 tisoč jadralci na morju in stotisočimi ljudmi na kopnem ni niti malo primerljiv s Trstom izpred – na primer – tremi desetletji.

Spomnimo se: konec osemdesetih let preteklega stoletja je Veliki trg, tlakovan z valovitimi, velikimi, izlizanimi kamnitimi ploščami služil ob koncih tedna za parkiranje avtomobilov udeležencev simfoničnih koncertov in oper v Verdiju; Trg Libertà pred železniško postajo je bil balkanski bazar; Korzo Cavour je predstavljal prometno zagozdo pred vhodom na nabrežje, ki je tam vztrajalo urbanistično dotrajano še iz časov Marije Terezije; v Cavani in sploh v Starem mestu je bilo več hiš podrtih kot zdravih; vse ulice so bile v zakupu prometa, avtomobilov in divjega parkiranja, pešci so bili njihovi talci, o kakih mizicah pred javnimi lokali ni bilo ne duha ne sluha, in niti govora ni bilo, da bi jih lahko namestili.

Ali bi se v takem mestu lahko razbohotila Barcolana do sedanjih razsežnosti? Ne! In tudi se ni.

Da se je lahko razširila, je bila potrebna korenita sprememba v mestu. Potreben je bil ... Drugi Trst.