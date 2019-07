Potrebne so nove strategije

Trst je na turističnem področju znano mesto med neznanimi. V njem se obiskovalci ustavijo le nekaj dni. Iz raziskav izhaja, da jih zgodovinske in naravne znamenitosti mesta v zalivu očarajo. Na portalu Tripadvisor, na primer, je ocena, ki jo obiskovalci pripišejo Miramaru v zadnjem letu narasla od 4.2/5 na 4.4/5. Narastek je za spletno omrežje velik, brez negativnih komentarjev samih Tržačanov pa bi ocena narasla na 4,7. V iskalno vrstico spletnega brskalnika so turisti najbolj pogosto poiskali Miramar, nato pa Veliki trg, Kras in Rižarno. Domačin pa še nima percepcije o tem, kaj je lahko za turista zanimivo. Predvsem pa se včasih posveča premalo ugledu svojega mesta pred tujimi očmi in ne vlaga v turistično ponudbo.

Razvoj turizma na Tržaškem postavlja pod drobnogled celo vrsto storitev, ki so kot prvi vtis mesta in okolice vredne pohval ter kritik. Tržaško združenje obrtnikov in malih podjetnikov CNA je junija in julija priredilo tri srečanja na temo razvoja turizma v Trstu. Zadnje, na temo ugleda na turističnem trgu, je potekalo v torek v kavarni San Marco. Številno občinstvo so nagovorili novinarka Cristina Favento, predsednica združenja turističnih vodičev za FJK Francesca Pitacco, upraviteljica kavarne San Marco Eugenia Fenzi in profesor digitalne strategije na Univerzi v Vidmu Enrico Marchetto.

Na ugledu slonijo uspešne storitve, ki jih turist srečuje, ko obišče mesto, meni Cristina Favento. Mednje sodijo kavarne, spletne povezave in platforme, kakovost gostinstva, javnega prevoza, razpoložljivost hotelske ponudbe in nazadnje lepota okolja. Po besedah govornikov se najbolj pogrešajo sodelovanje, povezovanje in dolgoročno načrtovanje na področju incominga.