»Potrebno se bo znati prilagoditi spremembam«

Spremembe so današnja aktualnost. Narekujejo jih hitri razvoj in potreba po soočanju z izzivi, ki se pojavljajo v različnih vidikih našega življenja. In ravno spremembe so bile protagonistke dvodnevnega Festivala spremembe, ki ga je priredila Trgovinska zbornica Julijske krajine v Gorici in Trstu v sodelovanju z The European House - Ambrosetti.

»Če smo v Gorici obravnavali urbano evolucijo in koncept mesta, staranje prebivalstva in umetno inteligenco, se danes posvečamo trajnosti in turizmu z uglednimi gosti,« je zbrane nagovoril predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti. Da zahteva nova normalnost od nas zavedanje, da se bomo spet posvečali temu, čemur smo se v preteklosti, vendar z drugačnimi prijemi, je v povezavi dodal predsednik Confcommercio Carlo Sangalli in namignil, da vliva inovacija upanje, da bo prispevala k izboljšanju življenja ljudi. Predsednik Unioncamere Andrea Prete pa je še namignil, da potrebujemo digitalno in trajnostno spremembo, krožno ekonomijo in manj birokracije.

PREMALO DOLGOROČNIH NALOŽB

Pri pogovoru, ki ga je vodil odgovorni urednik dnevnika Il Piccolo Omar Monestier, je sodeloval nekdanji svetovalec bivše ameriške državne sekretarke Hillary Clinton in predsednika Baracka Obame Alec Ross, ki je analiziral spremembe, ki jih je vsilila rast cen osnovnih dobrin. »Ker so zmanjkale redke kovine iz Kitajske, Rusije in Ukrajine, bo zmanjkalo več elektronskih proizvodov in v šestih mesecih tvegamo, da se bomo morali odreči očesnim kirurškim posegom. Avtomobilska družba Volkswagen je že zaprla eno od tovarn električnih vozil, ker nima dovolj surovin za akumulatorje,« je naštel. Zaustavil se je pri potrebi po ureditvi vetrnih, sončnih in hidroelektričnih elektrarn za proizvodnjo trajnostne energije. »Severne države so tovrstno infrastrukturo uredile že pred 10 leti, italijanska politika pa ni znala gledati dolgoročno, tako da mora sedaj pohiteti z bonusi zanje. Ne bodo preživeli najmočnejši ali najbolj inteligentni med nami, pač pa tisti, ki se bodo znali prilagoditi spremembam.«