Potujoči festival animiranega filma

Strip in animirani film sta zlasti v zadnjih letih deležna vse večjega zanimanja in danes zasluženo sodita v okvir sodobne umetnosti. V Trstu, Vidmu, Gorici, Pordenonu, San Vitu al Tagliamento in Palmanovi bo med 9. in 19. decembrom zaživel že dvanajstič zapored Mali festival animiranega filma, v organizaciji Viva Comix s podporo Dežele FJK in ministrstva za kulturo (MiBACT). Na platnih različnih kinodvoran bodo predvajali izbor mednarodne produkcije najboljših animiranih filmov, zmagovalce pa bosta določili občinstvo in tehnična žirija. Festivala se bo udeležil tudi Igor Prassel, direktor ljubljanskega festivala animiranega filma Animateka, ki ta teden (do nedelje) poteka v slovenski prestolnici.

Mali festival animiranega filma se letos lahko ponaša z uglednimi gosti, med katerimi velja opozoriti na Lorenza Mattottija, ilustratorja Igorta, Davideja Toffola in hrvaškega avtorja Zlatka Grgića, ki ga poznamo po risanki Profesor Baltazar.