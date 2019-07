Potujoči kino na avtobusu

Ljubitelji sedme umetnosti bodo od nedelje do 4. avgusta prišli na svoj račun. Bar knjigarna Knulp, v sodelovanju z Občino Trst prireja celo vrsto zanimivih filmskih performansov v sklopu poletnega mestnega niza Trieste Estate. Potujoči festival Caravanserraglio bo letos ponudil osem večerov na različnih lokacijah. S starinskim avtobusom bodo potovali od Barkovelj do Trga Giarizzole in povabili stanovalce k ogledu filmskih spektaklov. Iz avtobusa bodo namreč izvlekli veliko platno in na njem predvajali posnetke.

Festival se bo začel z nastopom glasbenika Lorenza Fragiacoma Luci e suoni, ki bo v nedeljo ob 21. uri na Trgu 11. septembra v Barkovljah. Nastop bo uvedlo predvajanje dokumentarnega filma Drago Massimiliana Miliča. Organizatorji vabijo gledalce, naj s sabo prinesejo stolico ali stolček. Vstop na vse večere je prost.