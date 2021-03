Pouk v živo za vključevanje in socializacijo

Velika večina osnovnošolcev in srednješolcev sledi v tem obdobju pouku na daljavo. Po lanski izkušnji, ko je pomladanska popolna zapora priklenila celotno šolsko populacijo na dom, se letos vendar lahko govori o nekoliko bolj organiziranem izrednem načrtu izobraževanja, ki dovoljuje nekaterim otrokom in mladim, da se udeležijo pouka v živo. Gre za učence in dijake s posebnimi potrebami, katerim bi predolga oddaljenost od šolskih klopi, dnevne rutine in predvsem socialnega življenja povzročila hude posledice, ponekod trajne. Italijansko ministrstvo za šolstvo se je tako ob tokratni zapori odločilo, da bo pouk v živo dovoljen za tiske, ki ga res potrebujejo, pri organizaciji dela pa šolam pustilo proste roke.

Na osnovnih in srednjih šolah so nastali pravi individualno izdelani programi, saj se vzgojitelji, učitelji in profesorji prilagajajo potrebam otrok in družin. »Takoj ko je ponovno nastopil čas pouka na daljavo, smo preverili, kdo med učenci in dijaki s posebnimi potrebami in s specifičnimi učnimi težavami bi se rad udeležil pouka v živo. Na željo staršev smo jih z nekajdnevnim zamikom ponovno sprejeli v šolske prostore, kjer seveda spoštujemo vse varnostne predpise za zajezitev pandemije,« je povedala Carolina Visentin, ravnateljica nabrežinske večstopenjske šole in večstopenjske šole Vladimirja Bartola.

Cilj pouka sta predvsem vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbeno življenje in socializacija. Zato se na šoli vrstijo tudi drugi učenci in dijaki, čeprav je teh zelo malo.