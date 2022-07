Povečuje se število občinskih kamer

Število občinskih kamer v Trstu se povečuje. Na osmih različnih lokacijah načrtujejo postavitev 23 novih kamer, za katere bo Občina Trst predvidoma porabila 112.500 evrov. Skupno bo torej občina imela malo več kot 150 nadzornih kamer, ki bodo posejane po mestu in okolici. Pred nedavnim so občinske kamere postavili tudi na Opčinah in v Bazovici.

Zadnje namere sta na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavila pristojni za tehnološko inovacijo v Dipiazzevi upravi Michele Lobianco in pristojni za lokalno policijo Maurizio De Blasio, ki sta poudarila, da želita z novimi kamerami odgovoriti na prošnje občanov po večji varnosti. Projekt o novih 23 kamerah je šele v fazi izvedljivosti, ko pa bosta odobrena tudi definitivni in izvršni projekt, bodo kamere postavili v Ulicah Pondares, Rismondo, Gatteri, Polonio in v Reški ulici. Na teh ulicah bodo postavili po eno ali dve kameri, in sicer tudi v neposredni dveh višjih šol. Največ nadzornih naprav bodo postavili na Trgu Oberdan in Garibaldijevem trgu. Na prvem tri kamere, na drugi pa kar pet.