»Povrnimo šoli življenje!«

Prihodnjo nedeljo bosta vasi Gropada in Padriče skupaj praznovali pomemben zgodovinski jubilej: 50-letnico poimenovanja osnovne šole po partizanskem pesniku in narodnem heroju Karlu Destovniku Kajuhu, kar bo hkrati tudi priložnost za proslavljanje stoletnice njegovega rojstva. Na šolskem dvorišču, blizu pesnikovega kipa, se bodo zbrali vaščani Gropade in Padrič, številni gostje, slavnostni govorniki, pevci in seveda šolarji obeh vasi, ki so danes prisiljeni obiskovati sorodno šolo Primoža Trubarja v Bazovici.

V soboto, 25. junija ob 17.30 bodo odprli razstavo slik in dokumentov o šoli, ki sta jo pripravili Valentina Gojča in Mirta Čok. Ob tej priložnosti bo pel otroški pevski zbor, ki združuje šolarje bazovske šole Trubar-Kajuh ter društva Young AnaKrousis. Otroci bodo pod vodstvom učiteljice Ane Palčič izvedli priložnostni recital. Nastopili bodo tudi vaški, pred nedavnim nastali pevski zbor Klapa, glasbena skupina Ovce ter plesalka Daša Grgič.

Med dogodki, ki spremljajo gropajsko-padriško jubilejno prireditev, je tudi predstavitev posebne publikacije z naslovom Mala Gaja. Osrednja proslava bo naslednjega dne, v nedeljo, 26. junija, ob 18. uri na šolskem vrtu. Po pozdravnih nagovorih bo spregovorila senatorka Tatjana Rojc. Tudi ob tej priložnosti bodo nastopili šolarji, pomembno besedo pa bo imel Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, s katerim bosta nastopila glasbena skupina Ovce ter kantavtor Mef.