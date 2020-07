Povsem gol v barkovljanskem borovem gozdiču

V barkovljanskem borovem gozdiču se je slekel do golega in se je z negotovim korakom začel sprehajati naokrog. Zgodilo se je v soboto, 27. junija, v prvih popoldanskih urah. Kopalci so poklicali karabinjerje, ki so moškega ustavili in mu ukazali, naj se obleče. Moški, 33-letni libijski državljan, prosilec za azil, se jim je uprl in se je začel prerivati, pri čemer je karabinjerje brcal in pljuval. Za njegovo obnašanje ni bila kriva le poletna vročina, imel je tudi prazno steklenico gina, očitno je bil pod vplivom alkohola.

Karabinjerji so moškega aretirali in ga prepeljali v koronejski zapor, kjer je na razpolago državnemu tožilstvu. Dva karabinjerja sta utrpela lažje telesne poškodbe in sta se morala zateči v bolnišnico.