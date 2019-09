Povsem gol v Čedazu

Lokalni policisti so v torek prihiteli v Čedaz, kjer je ob uri kosila sedel na stopnicah ob plaži povsem gol moški. Ugotovili so, da je pod izrazitim vplivom alkohola. Dolgo je zavračal poziv, naj se obleče, krajevnim policistom pa tudi ni izročil zahtevanega osebnega dokumenta ter ni sporočil osebnih podatkov. Krajevne policiste je začel zmerjati s hudimi žaljivkami. Odvedli so ga na sedež, kjer je začel razgrajati in je skušal večkrat udariti redarje ter se tudi sam poškodovati.

Gre za 31-letnega ukrajinskega državljana B.I., že znanega varnostnim organom, ki so ga krajevni policisti aretirali in prepeljali v zapor.