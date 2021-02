Pozabil torbo s 300 evri na strehi avtomobila

Tridesetletnik je pred dnevi na krožišču v Sesljanu med vožnjo opazil rumene in modre lističe, ki so poplesavali po pločniku. To niso bili oglasni letaki, ampak razpršeni bankovci. Odloči se, da jih bo pobral, med pobiranjem pa opazi tudi zapuščeno torbo. Vse odpelje h karabinjerjem, ki ugotovijo, da so v torbi tudi osebni dokumenti lastnika.

Nemudoma so tako karabinjerji poklicali lasnika, šestdesetletnika iz Furlanije, ki se je zglasil na poveljstvu karabinjerjev v Nabrežini. Presrečen se je zahvalil najditelju in karabinirjem razložil, da je torbo z bankovci (okrog 300 evrov) nezavedno pustil na strehi avtomobila in zapeljal, pri tem pa torbo, kot kaže, izgubil po poti.