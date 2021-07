Požar nad Moščenicami (foto in video)

Danes popoldne je zagorel grič nad Moščenicami, na območju med deželno cesto št. 14 in avtocesto A4 ravno na meji med nekdanjima tržaško in goriško pokrajino. Zaradi še nepojasnjenih vzrokov se je vnela večja količina trave in grmičevja. Na kraj so prihiteli gasilci iz Trsta, Opčin in Tržiča, za gašenje skrbi tudi gasilski helikopter, ki preletava pogorišče in gasi požar z vodo, ki jo črpa v kanalu pri Moščenicah. Cesta je trenutno zaprta za promet, za varnost mimoidočih skrbijo policisti in karabinjerji. Zaradi vročega in sušnega obdobja je požarna nevarnost v gozdu bistveno večja, ogenj lahko povzroči že odvržen cigaretni ogorek, opozarjajo pristojni.