Požar ob cesti za Bazovico pod nadzorom

Ob cesti za Bazovico v bližini križišča na H je okrog 14.30 zagorelo obcestno grmičevje. Požar se je razširil iznad nižje ležečega območja ob državni cesti 202 navzgor proti Cesti za Bazovico, pri čemer je preskočil tudi cestišče nad Ricmanji. Zagorelo je približno pol hektarja gozdnate površine, so povedali gasilci.

Na kraju so gasilci in pripadniki civilne zaščite. Malo pred 16. uro je bil požar pod nadzorom. Cesto za Bazovico so zaprli za promet od križišča v obliki črke H do Bazovice. Zaprli so tudi cesto med križiščem za Ricmanje in razcepom za Katinaro.