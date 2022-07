Požar prekinil tudi tovorni promet

Požar na tržaškem in goriškem Krasu ni ohromil le potniškega, temveč tudi tovorni promet. Tovorni vlaki danes niso mogli iz tržakega pristanišča in seveda niti do njega. Kdor je moral nujno na pot se je skušal z vlakov preusmeriti na tovornjake, vendar je teh primanjkovalo, so stanje opisali v tržaški pristaniški upravi. Cestni promet v pristanišču je sicer bil pod nadzorom, zastojev ni bilo, prefektura in cesta družba Anas sta skupaj skrbela, da ne bi prihajalo do večjih zastojev. Gotovosti pa je bilo seveda v mučnih in napornih trenutkih, ko so ognjeni zublji uničevali kraško gmajno, bolj malo. Delno rešilno bilko je tovorni promet dobil v poti čez Slovenijo, skozi železniški predor Karavanke in odseku v smeri Ljubljane. Bolj kot za pravo rešitev, je šlo za nekakšen začasen obliž, ki je le delno ublažil kar zapletene in težavne razmere. Požar je namreč bil le zadnji člen daljšega seznama, nesrečnega spleta okoliščin, ki je v zadnjem obdobju prizadel delovanje tržaškega pristanišča. V Sloveniji so bile železniške proge v zadnjih dneh iz drugih razlogov kar pošteno obremenjene, zadnji mesec potekajo na železniški progi med Trbižem in Vidmom (ital. Pontebbana) redna vzdrževalna dela. Kar nekaj preglavic je tudi v Trstu povzročilo popolno protikoronsko zaprtje 25-milijonskega mesta Šanghaj, kjer se nahaja tudi največje pristanišče na svetu, skozi katero poteka dvajset odstotkov mednarodne trgovine. Ko je junija počasi začelo spet delovati pa se je tudi na tržaškem koncu nabralo toliko kontejnerjev, da je primanjkovalo prostora zanje in jih je bilo težko obvladovati.

Več v jutrišnji (četrtkovi) tiskani izdaji Primorskega dnevnika