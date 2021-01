Gasilci so danes okoli 17.50 prihiteli na Lonjersko cesto, kjer je v petnadstropnem stanovanjskem bloku na številki 32 prišlo do požara. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v sobi stanovanja v prvem nadstropju poslopja, ki so ga v celoti evakuirali, osmim osebam pa so nudili zdravstveno pomoč zaradi vdihovanja dima. Odsek Lonjerske ceste, kjer se nahaja blok, je lokalna policija začasno zaprla za promet. Na prizorišče so poleg gasilcev in redarjev prišli tudi karabinjerji in reševalci službe 118.