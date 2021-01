V Križu so morali v nedeljo, 24. januarja, okoli 18. ure posredovati gasilci zaradi požara, ki se je razvil okoli dimnika oziroma na strehi stavbe v bližini spomenika na pokrajinski cesti št. 1. Ko se je zanetil ogenj, je bilo poslopje k sreči prazno, tako da poškodovanih ni bilo. Na kraj so takoj pridrveli dve gasilski vozili s cisterno in karabinjerji, ki preiskujejo vzrok za požar. Cesto so med gasilsko intervencijo zaprli.