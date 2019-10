Tržaški gasilci so zaradi požara posredovali v stanovanju družbe za ljudske gradnje Ater na Drevoredu Campi Elisi. Ogenj, ki je zajel kuhinjo, so uspeli pogasiti. Na mesto so prihiteli s tremi vozili. Stanovalec je samostojno zapustil stanovanje in stekel na cesto. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kjer ostaja na opazovanju.