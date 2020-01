Požar v štivanski papirnici

Gasilci z Opčin in iz Tržiča so bili 2. januarja zvečer zaposleni z gašenjem požara, ki je izbruhnil v papirnici Burgo v Štivanu. Iz razlogov, ki so jih sinoči še ugotavljali, so okoli 19. ure plameni zajeli transformator v distribucijski električni kabini z napetostjo 10.000 voltov, ki se nahaja v prostorih oddelka za mešanje in pripravo zmesi, ki jo potem uporabljajo v obratu. Openskim in tržiškim gasilcem se je pridružilo še pomožno osebje, ki je spričo visoke koncentracije dima in hlapov s tovornjakom pripeljalo rezervne jeklenke, napolnjene z zrakom. Naposled so gasilci s pomočjo edinole gasilnih aparatov ne brez težav ukrotili plamene, naposled pa opravili preverjanja in zavarovali obrat. Kaže, da se med požarom nobena oseba ni ranila oz. zastrupila z vdihavanjem dima.